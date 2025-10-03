Prenses'ten 'Topuklu' Şov: Uçuş Simülatöründen Geri Geri İndi

Lincolnshire’daki RAF Coningsby üssünü ziyaret eden Prenses Kate, Kraliyet Fahri Hava Komodoru sıfatıyla savaş uçaklarını inceledi, pilotlarla buluştu ve Typhoon simülatöründe döngü manevrası deneyimledi. Prenses Kate'in simülatörden geri geri inmesi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin hava savunmasının ön saflarında görev yapan pilotlarla buluşmak üzere Lincolnshire’daki RAF Coningsby üssünü ziyaret etti. Kraliyet Fahri Hava Komodoru olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren Prenses, üsse helikopterle geldi ve yetkililerden Polonya’da NATO’ya verilen destek de dahil olmak üzere RAF’ın yürüttüğü son operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Prenses, Birleşik Krallık hava sahasına yönelik tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazır bekleyen Hızlı Tepki Uyarısı (QRA) kapsamında görev yapan Typhoon jetlerini inceledi. Pilot Komutan Luke Wilkinson’un rehberliğinde savaş uçağını gezen Kate, kokpite çıkarak savaş pilotlarının hazırlık süreçlerini yerinde gördü.

Daha sonra yeni açılan Typhoon Future Sentetik Eğitim tesisine geçen Prenses, son teknoloji simülatörde uçuş deneyimi yaşadı. Eğitim sırasında Kuzey Denizi ve Lincolnshire kırsalında sanal bir uçuş gerçekleştiren Kate, daha sonra simülatörden indi. Prenses'in topuklu ayakkabılarıyla bir kaza yaşamamak için uçaktan geri geri indiği anlar kameralara yansıdı. Middleton’ın ince topuklu ayakkabılarıyla tereddüt etmeden geriye doğru merdiven inmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kate Middleton İngiltere
Son Güncelleme:
Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi
Şaşkına Çeviren Olay: Apandisit Ağrısı Sandı, Ambulansta Doğum Yaptı Apandisit Ağrısı Sandı, Ambulansta Doğum Yaptı
Sumud Filosu'nda İsrail Tarafından Alıkonulan İtalyan Parlamenterlerin Akıbeti Belli Oldu Sumud'da Alıkonulan Parlamenterler Ne Durumda?
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu