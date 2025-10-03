Prenses'ten 'Topuklu' Şov: Uçuş Simülatöründen Geri Geri İndi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin hava savunmasının ön saflarında görev yapan pilotlarla buluşmak üzere Lincolnshire’daki RAF Coningsby üssünü ziyaret etti. Kraliyet Fahri Hava Komodoru olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren Prenses, üsse helikopterle geldi ve yetkililerden Polonya’da NATO’ya verilen destek de dahil olmak üzere RAF’ın yürüttüğü son operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Prenses, Birleşik Krallık hava sahasına yönelik tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazır bekleyen Hızlı Tepki Uyarısı (QRA) kapsamında görev yapan Typhoon jetlerini inceledi. Pilot Komutan Luke Wilkinson’un rehberliğinde savaş uçağını gezen Kate, kokpite çıkarak savaş pilotlarının hazırlık süreçlerini yerinde gördü.

Daha sonra yeni açılan Typhoon Future Sentetik Eğitim tesisine geçen Prenses, son teknoloji simülatörde uçuş deneyimi yaşadı. Eğitim sırasında Kuzey Denizi ve Lincolnshire kırsalında sanal bir uçuş gerçekleştiren Kate, daha sonra simülatörden indi. Prenses'in topuklu ayakkabılarıyla bir kaza yaşamamak için uçaktan geri geri indiği anlar kameralara yansıdı. Middleton’ın ince topuklu ayakkabılarıyla tereddüt etmeden geriye doğru merdiven inmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi