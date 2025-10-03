Sumud Filosu'nda İsrail Tarafından Alıkonulan İtalyan Parlamenterlerin Akıbeti Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD’den Milletvekili Arturo Scotto’nun serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü ve buradan Roma’ya giden uçağa bindirildikleri ifade edildi. Uçağın öğle saatlerinde Roma’ya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, daha önce İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, parlamenterlere kötü muamele yapılmaması ve bir an önce serbest bırakılmaları talebini iletmişti.

Kaynak: AA