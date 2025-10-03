Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırabilmek için 40’ın üzerinde gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere 1 Ekim akşamı İsrail güçleri baskın yaptı. 48'i Türk 222 aktivist alıkonulurken, yaşananlar tüm dünyada tepkilere neden oldu.

İSVEÇ

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de halk sokağa dökülerek Sumud Filosu ve Filistin için ses oldu. İskandinav ülkesi İsveç’in başkenti Stockholm’deki Sumud protetosuna binlerce kişi katılırken, bazı eylemciler gözaltına alındı.

İtalya

İTALYA

İtalya’nın başkenti Roma’da 50 bin kişi, Milano’daysa 20 bin kişi protestolara katıldı. Eylemciler ellerinde yüzlerine kanlı bir el basılmış Avrupa Birliği liderlerinin fotoğraflarını taşıyarak "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Bologna ve Palermo kentlerinde polis, eylemcilere müdahale etti.

İspanya

İSPANYA

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları, İspanya'nın Barselona kentinde protesto edildi. Gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Hollanda

HOLLANDA

Hollanda’da Lahey kentindeki Dışişleri Bakanlığı önünde protesto için toplanan grupla polis arasında da gerginlik yaşandı. İnsan hakları örgütlerinin öncülüğünde toplanan eylemcilere polis, sert müdahalede bulundu.

Avusturya

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Sumud Filosu'na yönelik saldırılar protesto edildi. Yüzlerce kişi, Viyana'daki Christian Broda Platz Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. "Özgür Filistin", "Yaşasın Uluslararası Dayanışma" sloganları atan göstericiler, "Küresel Sumud Filosu'na destek olun", "Soykırımı durdurun" pankartları taşıdı.

Yunanistan

YUNANİSTAN

Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev kararı aldı. Pire Limanı Nakliye İşçileri Birliği (ENEDEO) yaptıkları yazılı açıklamada "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA