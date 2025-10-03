Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler

Avrupa ülkelerinde yüz binlerce kişi, Gazze’ye yardım için yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu için ayağa kalktı. Protestolarda polisin sert müdahalesiyle karşılaşan bazı eylemciler gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırabilmek için 40’ın üzerinde gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere 1 Ekim akşamı İsrail güçleri baskın yaptı. 48'i Türk 222 aktivist alıkonulurken, yaşananlar tüm dünyada tepkilere neden oldu.

İSVEÇ

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de halk sokağa dökülerek Sumud Filosu ve Filistin için ses oldu. İskandinav ülkesi İsveç’in başkenti Stockholm’deki Sumud protetosuna binlerce kişi katılırken, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler - Resim : 1
İtalya

İTALYA

İtalya’nın başkenti Roma’da 50 bin kişi, Milano’daysa 20 bin kişi protestolara katıldı. Eylemciler ellerinde yüzlerine kanlı bir el basılmış Avrupa Birliği liderlerinin fotoğraflarını taşıyarak "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Bologna ve Palermo kentlerinde polis, eylemcilere müdahale etti.

Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler - Resim : 2
İspanya

İSPANYA

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları, İspanya'nın Barselona kentinde protesto edildi. Gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler - Resim : 3
Hollanda

HOLLANDA

Hollanda’da Lahey kentindeki Dışişleri Bakanlığı önünde protesto için toplanan grupla polis arasında da gerginlik yaşandı. İnsan hakları örgütlerinin öncülüğünde toplanan eylemcilere polis, sert müdahalede bulundu.

Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler - Resim : 4
Avusturya

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Sumud Filosu'na yönelik saldırılar protesto edildi. Yüzlerce kişi, Viyana'daki Christian Broda Platz Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. "Özgür Filistin", "Yaşasın Uluslararası Dayanışma" sloganları atan göstericiler, "Küresel Sumud Filosu'na destek olun", "Soykırımı durdurun" pankartları taşıdı.

Dünya Sumud Filosu İçin Ayakta! İsrail Saldırıları Karşısında Sokaklara Döküldüler - Resim : 5
Yunanistan

YUNANİSTAN

Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev kararı aldı. Pire Limanı Nakliye İşçileri Birliği (ENEDEO) yaptıkları yazılı açıklamada "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Canlı Yayında Saldırı! Marinette Gemisinde 4 Türk Vardı, Bağlantı Kesildiİsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Canlı Yayında Saldırı! Marinette Gemisinde 4 Türk Vardı, Bağlantı KesildiDünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivistler İçin Açıklama: ‘Girişimler Yapılıyor’Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivistler İçin Açıklama: ‘Girişimler Yapılıyor’Güncel
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama GeldiSumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama GeldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Sumud Filosu protesto
Son Güncelleme:
İsrail, Sumud Filosu'ndan Geriye Kalan Tek Gemi 'Marinette'e Saldırdı İsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Saldırı
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül
Münih'te Neler Oluyor? Patlamalar, Bomba İhbarı, Gizemli Dronelar... Uçuşlar Durduruldu, Binlerce Yolcu Mahsur Kaldı Münih'te Neler Oluyor? Patlamalar, Bomba İhbarı, Gizemli Dronelar...
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi