İsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Canlı Yayında Saldırı! Marinette Gemisinde 4 Türk Vardı, Bağlantı Kesildi

Gazze’ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndan geriye kalan tek gemi Marinette, İsrail'in saldırısına uğradı. 4 Türk aktivistin de bulunduğu gemiyle iletişim kesildi.

Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru yola devam eden tek gemisi Marinette de İsrail'in saldırısına uğradı. Gemiyle iletişim kesildi. Gemide 4 Türk aktivist de bulunuyordu.

İsrail ordusu, dün Sumud Filosu gemilerine tek tek baskın düzenledi. Gemiler ele geçirilirken aktivistler alıkonuldu. Saldırıya uğramayan tek gemi olan Marinette adlı gemide bulunan Türk Ömer Faruk Narlı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail saldırısından manevralarla kurtulduklarını ve Gazze’ye 80 mil mesafe kaldığını söylemişti. Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." demişti.

İsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Canlı Yayında Saldırı! Marinette Gemisinde 4 Türk Vardı, Bağlantı Kesildi - Resim : 1

İsrail askerleri filodaki gemileri tek tek ele geçirdi ve aktivistleri alıkoydu

'ABLUKAYI KIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Narlı, bulundukları bölgenin büyük risk taşıdığını vurgulayarak, “Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığının kendilerine açıkça tehdit içeren bir açıklama yaptığını söyleyen Narlı, “Terörist İsrail’in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden ‘Son gemiyi bekliyoruz’ şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız.” şeklinde konuşmuştu.

İsrail'den Son Sumud Gemisi'ne Canlı Yayında Saldırı! Marinette Gemisinde 4 Türk Vardı, Bağlantı Kesildi - Resim : 2

Marinette gemisiyle iletişim kesildi

Kaynak: AA

