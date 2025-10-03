Münih'te Neler Oluyor? Patlamalar, Bomba İhbarı, Gizemli Dronelar... Uçuşlar Durduruldu, Binlerce Yolcu Mahsur Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın güneyindeki Münih Havalimanı, Perşembe akşamı drone alarmıyla karşı karşıya kaldı. Görgü tanıkları, yerel saatle 21.30’da havalimanı üzerinde drone gördüklerini polise bildirdi. İlk başta tespit edilemeyen drone, bir saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle drone hakkında detaylı bilgi alınamadı.

Almanya’nın Münih Havalimanı üzerinde drone görülmesi üzerine uçuşlar durduruldu, 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Yerel saatle 22.30’dan itibaren tüm uçuşlar durduruldu. Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirilirken, kalkışlı 17 uçuş iptal edildi. Yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı. Yetkililer, yolculara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağladı. Polis helikopterleri havalimanı çevresine konuşlandırıldı. Havalimanındaki uçuşların gün içinde yeniden başlaması planlanıyor.

DRONE ALARMI

Almanya’daki drone alarmı, Avrupa genelinde artan drone vakalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel’de bir elektrik santrali dahil kritik altyapılar üzerinde dronelar görülmüş, Danimarka ve Norveç havalimanları da drone nedeniyle alarma geçmişti. Danimarka, 1-2 Ekim’de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden destek talep etmişti.

Oktoberfest etkinlik alanı bomba ihbarı nedeniyle kısa bir süreliğine kapatılmıştı

MÜNİH'TE NELER OLUYOR?

Münih'te geçtiğimiz günlerde peş peşe patlamalar meydana gelmiş ve bir evin patlayıcılarla tuzaklandığı ortaya çıkmıştı. Eve bombaları yerleştiren kişinin daha sonra intihar ettiği açıklanmıştı. Sonraki gün ise Münih'teki Oktoberfest festival alanına bomba ihbarı yapılmış ve polis alanı kapatarak arama yapmıştı. Aramalarda bombaya rastlanmamıştı.

Kaynak: İHA