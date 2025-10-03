Şaşkına Çeviren Olay: Apandisit Ağrısı Sandı, Ambulansta Doğum Yaptı

İngiltere’nin Burnley kentinde 26 yaşındaki Megan Isherwood, kısa süre önce yaptırdığı hamilelik testi negatif çıkmasına rağmen hastanede doğum yaptı. Herkesi şaşkına çeviren olay sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şaşkına Çeviren Olay: Apandisit Ağrısı Sandı, Ambulansta Doğum Yaptı
İngiltere’nin Burnley kentinde yaşayan 26 yaşındaki Megan Isherwood, apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede büyük bir sürprizle karşılaştı. Sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve kan kusma şikayetiyle yapılan tetkiklerde, genç kadının karnında bir bebek tespit edildi.

Kısa süre önce yaptırdığı hamilelik testinin negatif çıktığını söyleyen Isherwood, durumu netleştirmek üzere başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak doğum ambulansta gerçekleşti. Erken doğan bebek, birkaç dakika içinde nefes almayı keserek morardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen bebek, doğumdan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Taburcu edilen anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Isherwood, hiçbir belirti yaşamadığını söylerken, doktorlar bebeği “küçük bir mucize” olarak niteledi.

