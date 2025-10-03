Türkiye'den Sumud Filosundaki Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Türk aktivistler hakkında brifing verdi. Keçeli, konsolosluk görevlilerinin yaklaşık sekiz saattir bulunduğu gözaltı merkezlerinde Türk vatandaşlarıyla ilk doğrudan teması kurduğunu bildirdi ve şu an için sağlık durumlarının genel olarak endişe veren bir noktada olmadığını söyledi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Keçeli, filoda bulunan yüzlerce aktivisten yaklaşık 50 civarında Türk vatandaşı olduğunun tahmin edildiğini; bazılarının çifte vatandaşlık taşıması nedeniyle kesin rakam verilemediğini aktardı. Aktivistlerin 2 Ekim’de Aşdod Limanı’nda karaya çıkarıldığını ve idari işlemlerin ardından İsrail’in güneyindeki gözaltı merkezlerine kademeli nakledildiklerini belirtti. Türkiye’nin süreci başından beri yakından takip ettiğini vurgulayan Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü; Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası’nın 7/24 çalıştığını söyledi. Ayrıca, bölgedeki Türk gemilerinin ve arama-kurtarma kabiliyetlerinin insani görev kapsamında hazır bulunduğu bilgisi verildi.

YARIN TAHLİYE EDİLEBİLİRLER

Tahliye seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Keçeli, “Vatandaşların özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmeleri ihtimal dahilinde” ifadesini kullandı. Keçeli, Türkiye’nin diğer ülkelerle eş güdüm halinde hareket ettiğini, bazı ülkelerin yardım talebiyle temas kurduğunu; örneğin Malezya makamlarının bugün Türkiye ile temasa geçtiğini aktardı. Elde edilen bilgilerin ailelerle paylaşıldığını belirten Keçeli, gelişmeler netlik kazandıkça kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Kaynak: AA