ABD'nin Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Son Güncelleme:
ABD'nin Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüşme talebinin ABD'den geldiği belirtildi. Görüşmede, Erdoğan ve Trump arasında New York'ta gerçekleşen zirvenin öneminin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD'ye yaptıkları ziyaretin iki ülke ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULDU

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

ABD Başkanı Donald Trump 'Gazze Planı' İçin Süre Verip Tehdit Etti: 'Hamas'a Son Bir Şans Verilecek, Eğer Anlaşma Sağlanmazsa...'ABD Başkanı Donald Trump 'Gazze Planı' İçin Süre Verip Tehdit Etti: 'Hamas'a Son Bir Şans Verilecek, Eğer Anlaşma Sağlanmazsa...'Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Zirve Sonrası Kritik Açıklama: 'Atılan Çamurlarla Kirletilemeyecek Kadar Güzel Bir Ziyaretti'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Zirve Sonrası Kritik Açıklama: 'Atılan Çamurlarla Kirletilemeyecek Kadar Güzel Bir Ziyaretti'Güncel

İsrail’den Skandal Gözdağı! 500 Aktivisti Terör Koşullarında Tutacakİsrail’den Skandal Gözdağı! 500 Aktivisti Terör Koşullarında TutacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Gazze
Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump 'Gazze Planı' İçin Süre Verip Tehdit Etti: 'Hamas'a Son Bir Şans Verilecek, Eğer Anlaşma Sağlanmazsa...' 'Hamas'a Son Bir Şans Verilecek, Eğer Anlaşma Sağlanmazsa...'
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
İtalya’da Filistin’e Destek Grevi! Roma'da Binler Sokağa Çıktı İtalya’da Filistin’e Destek Grevi! Roma'da Binler Sokağa Çıktı
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!