ABD'nin Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüşme talebinin ABD'den geldiği belirtildi. Görüşmede, Erdoğan ve Trump arasında New York'ta gerçekleşen zirvenin öneminin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD'ye yaptıkları ziyaretin iki ülke ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULDU

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

Kaynak: Haber Merkezi