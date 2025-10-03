İtalya’da Filistin’e Destek Grevi! Roma'da Binler Sokağa Çıktı

İtalya Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGIL) çağrısıyla ülke genelinde bir günlük grev düzenlendi. Başkent Roma’da Vittorio Meydanı’ndan ana tren istasyonuna yürüyen kalabalık, Filistin bayraklarıyla “Soykırıma hayır” sloganları attı. CGIL lideri Landini, grevin insanlığı ve kardeşliği savunma amacı taşıdığını vurgularken, Meloni hükümeti grevi “hafta sonu tatili bahanesi” olarak eleştirdi.

İtalya, Filistin’e destek için sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük sendikalarından İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), Gazze’deki katliamlara tepki olarak bir günlük genel grev çağrısı yaptı. Başkent Roma’da Vittorio Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve pankartlarla ana tren istasyonuna yürüdü. “Soykırıma hayır”, “Filistin’e özgürlük” sloganlarının yankılandığı yürüyüş, İtalya’nın Filistin halkıyla dayanışmasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

CGIL lideri Maurizio Landini, grevin amacını şu sözlerle açıkladı: “Bu grev, bireyler ve halklar arasında kardeşliği savunmak, insanlığı yeniden merkeze koymak, soykırıma karşı çıkmak ve silahlanma politikalarına dur demek için düzenlendi.”

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Protestocular, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarında 66 bin 288 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, uluslararası topluma acil ateşkes çağrısında bulundu. Eylemciler, yarın da gösterilere devam etme kararlılığını duyurdu.

MELONİ'DEN SKANDAL YORUM

Grev, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ülke genelindeki tren ağında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, Roma ve Milano’daki metro hatları çalışmaya devam etti. İtalya’nın sağcı hükümeti, grevi sert bir dille eleştirdi. Başbakan Giorgia Meloni, eylemi “hafta sonunu uzatmak için bahane” olarak nitelendirerek sendikal hareketi hedef aldı. Bu açıklama, hükümetle sendikalar arasındaki gerilimi artırırken, CGIL ve destekçileri Meloni’nin tutumunu “Filistin’deki insanlık dramına duyarsızlık” olarak eleştirdi.

