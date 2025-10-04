Fransa'da Silahlı Saldırı Şoku! Ölü ve Yaralılar Var

Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Fransa’nın güneyindeki Nice kentindeki Moulins Mahallesi, gece saatlerinde silahlı saldırıyla sarsıldı. Alpes-Maritimes Valiliği yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını belirtti. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ederek çevrenin güvenliğini sağladığı kaydedildi.

Alpes-Maritimes Valisi Laurent Hottiaux'un olay yerine giderek 'bu aşağılık eylemi' kınadığı aktarılan açıklamada, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla güvenliğin yeniden sağlanması için mahalleye takviye güçlerin gönderileceği ifade edildi. Açıklamada, Hottiaux'un güvenlik güçlerine ve ilk yardım ekiplerine teşekkür ettiği kaydedildi. BFMTV kanalı, olayla ilgili 'organize çete tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA

