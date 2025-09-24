ABD'de Göçmenlik Bürosuna Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Teksas eyaletindeki Dallas’ta bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'na silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedilirken, saldırganın da silahla intihar ettiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu ve saldırganın öldüğünü duyurdu.

Noem, “Henüz nedenini bilmesek de, ICE kolluk kuvvetlerinin kendilerine karşı eşi görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu duruma bir son verilmeli" diye yazdı.

CNN International'a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kuvvetleri'nin (ICE) vekil direktörü Todd Lyons, “Ön bilgiler, saldırının bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları hakkında henüz net bilgi yok” ifadelerini kullandı.

