5 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 26 Kişi de Yaralanmıştı... Makarna Fabrikası Faciasında Karar Çıktı

Sakarya'daki ölümlü makarna fabrikası patlamasına ilişkin görüşen davada karar çıktı. 1'i tutuklu 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezaları verildi.

Son Güncelleme:
5 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 26 Kişi de Yaralanmıştı... Makarna Fabrikası Faciasında Karar Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında geçen yıl meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 26 vatandaş da yaralanmıştı. Türkiye’nin yüreğini yakan patlamaya ilişki görülen davada karar çıktı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, 1'i tutuklu 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezaları verildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini, ayrıca V.U'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık V.U, avukatının savunmasını kabul ettiğini dile getirerek, "Vicdanınıza bırakıyorum” diye konuştu.

SANIKLAR BERAAT TALEP ETTİ

Sanıklar, beraatlerini talep ederken, sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

Kararını açıklayan heyet, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar V.U. ve İ.B'yi 11 yıl 8'er ay, D.T. Y.T. ve Ö.K'yi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık C.B'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Hendek Davası'nda Patronun Tahliye Talebi İçin KararHendek Davası'nda Patronun Tahliye Talebi İçin KararGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hendek Patlama
Son Güncelleme:
Ertem Şener Bombayı Patlattı! Galatasaray’ı Birine Karıştıracak Osimhen İddiası Galatasaray'ı Karıştıracak Osimhen İddiası
Bursa’daki Yangın Faciasının Yürek Dağlayan Görüntüsü Ortaya Çıktı! Çığlık Çığlığa Can Verdiler Bursa’daki Yangın Faciasının Yürek Dağlayan Görüntüsü Ortaya Çıktı
Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te