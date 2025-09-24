5 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 26 Kişi de Yaralanmıştı... Makarna Fabrikası Faciasında Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında geçen yıl meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 26 vatandaş da yaralanmıştı. Türkiye’nin yüreğini yakan patlamaya ilişki görülen davada karar çıktı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, 1'i tutuklu 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezaları verildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini, ayrıca V.U'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık V.U, avukatının savunmasını kabul ettiğini dile getirerek, "Vicdanınıza bırakıyorum” diye konuştu.

SANIKLAR BERAAT TALEP ETTİ

Sanıklar, beraatlerini talep ederken, sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

Kararını açıklayan heyet, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar V.U. ve İ.B'yi 11 yıl 8'er ay, D.T. Y.T. ve Ö.K'yi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık C.B'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA