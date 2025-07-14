Hendek Davası'nda Patronun Tahliye Talebi İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beş yıl önce Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı mütalaasını bir kez daha Yargıtay'ın ‘olası kast’ kararına direnilmesi yönünde verdi ve tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun'un tahliyesini talep etti.

Mahkeme, fabrika sahibi Coşkun'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: Birgün