Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olmuştu: Alkollü Sürücüye 5 Yıl 4 Ay Ceza

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Eski A Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın geçtiğimiz yıl Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Kazaya neden olan ve olay sırasında alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre Ali Önder, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde yaşandı. Datça'da bir akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Önder, 2 saat sonra hastane önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi ve tutuklandı.

'BİLEREK RİSK ALDI'

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Önder'in alkol alarak trafiğe çıktığı, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymadığı, bu nedenle "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtildi. Adli Tıp raporunda da sürücünün asli kusurlu olduğu, Karaman'ın ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

İlk duruşmanın ardından serbest bırakılan Önder hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve yeniden tutuklandı. Yargı sürecinin devam ettiği davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Emre Ali Önder'e 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA