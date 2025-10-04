Abbas Talimat Verdi... Devletleşme Aşaması Hızlandı

Filistin lideri Mahmud Abbas, devletleşmeye geçişin hukuki altyapısını oluşturmak üzere geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatını verdi. Abbas, Gazze’ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacağını öngörüyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturmak için harekete geçti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını yineledi. İlgili makamlara ise Filistin Yönetimi’nden Filistin Devleti’ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasayı üç ay içinde hazırlama görevi verildi.

EĞİTİM MÜFREDATI İÇİN DE TALİMAT

Abbas, geçici anayasa hükümlerine dayanılarak seçim kanunu ve ilgili yasaların değiştirileceğini bildirdi. Yeni düzenleme ile FKÖ programına, iki devletli çözüme, Arap Barış Girişimi’ne, uluslararası meşruiyete ve tek sistem, tek yasa ile tek meşru güvenlik gücü ilkelerine uymayan siyasi aktörlerin adaylığı engellenecek. Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

