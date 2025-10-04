Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kalıcı barış hazır olduğuna inandığını belirterek, İsrail'e kritik bir çağrıda bulundu. Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

İsrail, tüm çağrılara rağmen Gazze'yi ağır şekilde bombalamaya devam ediyor.

'SADECE GAZZE'YLE İLGİLİ DEĞİL'

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze'yle ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışıyla ilgilidir" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Gazze’yle ilgili 20 maddeli planını bölge ülkelerinin de kabul ettiğini belirterek, Hamas’ı tehdit etmişti. Trump, gruba anlaşmayı kabul etmesi için Washington saatiyle Pazar 18.00’e kadar süre tanıdığını kaydederek, "Bu son şans yapılmazsa Hamas için benzeri görülmemiş sonuçlar doğacak” ifadelerini kullanmıştı. Hamas da bunun üzerine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.