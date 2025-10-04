Trump'ın 'Hamas' Açıklaması Netanyahu'yu Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli Axios’un Barak Ravid imzalı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamaya çok şaşırdı.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu

'RET' OLARAK YORUMLADI

İsmini açıklamayan bir İsrailli yetkiliye göre, Netanyahu, Hamas’ın cevabını Trump’ın planını reddetme olarak yorumladı. Ancak istişarelere katılan bazı İsrailli yetkililer, Hamas’ın yanıtını “olumlu” ve anlaşmaya varmaya kapı aralayabilecek nitelikte gördü.

Netanyahu’nun, Hamas’ın yanıtına ilişkin açıklamasını ABD ile koordinasyon içinde yapmayı planladığı sırada Trump’ın açıklamasının geldiği belirtildi. Neteanyahu'nun bu açıklamaya çok şaşırdığı belirtildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını olumlu değerlendiren Trump'a çok şaşırdığı belirtildi

NE OLMUŞTU?

Hamas, Trump’ın Gazze planında yer alan esir değişimini kabul ettiğini, diğer bazı maddelerin ise müzakereye açık olduğunu duyurmuştu. Trump ise Hamas’ın bu tutumunu olumlu karşılayarak, “Onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilelim” ifadelerini kullanmıştı.

