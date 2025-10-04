ABD Basınından Çarpıcı 'Netanyahu' İddiası!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli CBS News, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde Tunus’un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan iki yardım teknesine yapılan saldırının bizzat Netanyahu’nun emriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre, İsrail güçleri bu talimat doğrultusunda denizaltıdan fırlattıkları insansız hava araçlarıyla (İHA), teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı. Saldırı sonrası çıkan yangınların mürettebat tarafından kontrol altına alındığı, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI SİLAH KULLANIMI İDDİASI

CBS News’ün aktardığı detaylarda, kullanılan cihazların yangın çıkarıcı özellikte olduğu ve bu tip silahların sivil hedeflere karşı kullanımının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukukuna aykırı olduğu vurgulandı. Bu tür saldırıların, savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosu (GSF), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkmıştı. Filoya ait Portekiz bayraklı “Family” teknesi 8 Eylül’de, İngiltere bayraklı “Alma” teknesi ise 9 Eylül’de Tunus açıklarında şüpheli İHA saldırılarına uğradı.

GSF yetkilileri, her iki teknede çıkan yangınların kısa sürede söndürüldüğünü, mürettebatın zarar görmediğini açıkladı.

Kaynak: İHA