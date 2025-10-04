AKP’den Hamas’ın ‘Gazze Planı’ Yanıtına İlk Yorum

AKP'den Hamas'ın Trump'ın Gazze Planı'na verdiği olumlu yanıtın ardından ilk açıklama geld. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur" ifadelerini kullandı.

Hamas yayımladığı açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Gazze Planı'na yeşil ışık yakmış ve, "Yönetimi Arap ve Filistinlilere devretmeyi, rehineleri bırakmayı kabul ediyoruz. Müzakerelere hazırız. İsrail Gazze'den çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazze Planı’na olumlu bir yanıtla karşılık vermesinin ardından AKP cephesinden de ilk açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’den Hamas’ın ‘Gazze Planı’ Yanıtına İlk Yorum - Resim : 1
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan yeşil ışık gelmişti.

Çelik paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.

Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir. Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
