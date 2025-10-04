İstanbul'da Dehşet Anlar! Vinç Öğrenci Yurduna Devrildi

Şişli Mecidiyeköy'de bir rezidans inşaatında yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki vinç devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biri öğrenci yurdu olan iki binada maddi hasar meydana geldi. Vincin devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi’nde, bir inşaat sahasında bulunan vinç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yolun karşısındaki kız öğrenci yurduna devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na düşen vincin kolu, binanın dış duvarının bir bölümünü yıkarak içeriye kadar girdi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından yurttaki öğrenciler, güvenlik personelinin rehberliğinde hızlıca tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Binada maddi hasar meydana gelirken, devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA

