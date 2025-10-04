PTT ve HGS Dolandırıcılığı Operasyonu! 900 Milyon Liralık Vurgunun Detayları 'Pes' Dedirtti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşların dolandırıldığı operasyon hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de “bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

HGS VE PTT'NİN ADINI KULLANDILAR

Şüphelilerin, PTT ve HGS logosunu kullanarak sahte internet siteleri kurduğu, vatandaşlara “HGS borcunuz var” ve “Teslim alınmamış kargonuz var” şeklinde mesajlar göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bankalardaki hesap hareketlerinin toplamı 900 milyon lirayı bulan şüphelilerin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla 200 banka ve 30 kripto hesabı kullandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 12 kişiden 10’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde jandarma siber ekiplerince gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen birimlere teşekkür etti.

Kaynak: AA