Fenomen Neslim Güngen Davasında Mahkemeden İlk Karar

İstanbul’da, aralarında sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma süreci tamamlandı. Sanıklar hakkında; suç gelirlerini aklama, suç örgütü kurma, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.

Küçükçekmece Adliyesi’nde başlayan yargı süreci, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan duruşma salonunda dört gün boyunca sürdü ve duruşma dün itibarıyla sona erdi. Mahkeme, Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in tutukluluklarının devamına hükmederken, davanın bir sonraki duruşmasının 7 Ocak’ta görülmesine karar verdi.

Neslim Güngen

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 kişi mağdur, 6 kişi müşteki ve 26 kişi sanık olarak yer aldı. İddianameye göre, 10 Kasım 2023’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne yapılan bir ihbarda, Neslim Güngen’in sahibi olduğu güzellik merkezi aracılığıyla kara para akladığı ve sahte fatura düzenlediği öne sürüldü.

İddianamede bazı müştekilerin ifadelerine dayanılarak, güzellik merkezinde işlem yaptıran kişilerde kalıcı yanık, enfeksiyon ve yaralar gibi sağlık sorunlarının oluştuğu vurgulandı. Ayrıca, sağlık alanında yetkin olmayan personelin sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleriyle çalıştırıldığı, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan cihazların kullanıldığı, bu durumun hem halk sağlığını tehlikeye attığı hem de yüklü miktarda haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

Örgüt yapısına dair detaylara da yer verilen belgede, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in yönettiği yapının, franchise sözleşmeleri üzerinden girişimcileri ikna etmeye çalıştığı, bu süreçte Yeliz Çalışkan ve Buket Hoşmen adlı isimlerin devreye sokulduğu ifade edildi. Bayilik alacak kişilere, tüm masrafların firma tarafından karşılanacağı yönünde yanıltıcı bilgiler verildiği, sonrasında ise farklı içerik taşıyan ağır sözleşmelerin imzalatıldığı anlatıldı.

Söz konusu sözleşmelerle bayilerin ağır yükümlülüklere sokulduğu, CE belgesi olmayan cihazların fahiş fiyatlarla satıldığı, arızalanan cihazlara teknik destek sunulmadığı ve garanti verilmediği de iddianamede yer aldı. Bayilere zorla ürün satıldığı, sözleşme şartlarına dayanılarak icra tehdidi yapıldığı, sözleşmeden çıkmak isteyenlerin ise baskıyla karşılaştığı belirtildi.

MASAK raporlarına göre, örgütün tüm para akışını tek bir banka üzerinden gerçekleştirdiği ve bu banka aracılığıyla kredi çekebilmek için sahte faturalar düzenlediği tespit edildi.

Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma", "resmi belgede sahtecilik", "kooperatif dolandırıcılığı" ve "zehirli madde ticareti" gibi çeşitli suçlardan toplam 49 yıl 8 aydan 154 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 24 sanık hakkında da benzer suçlamalarla çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.

