Mardin'de Bitmeyen Satış! Kayyım Başkan Yine İhale Açtı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat’taki 17 adet arsa ve tarlayı ihaleye çıkardı. Akkoyun, kayyım olarak göreve geldiğinden beri 72 arsayı satışa çıkardı.

Mardin'de Bitmeyen Satış! Kayyım Başkan Yine İhale Açtı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda pek çok belediyeye kayyım atanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, kamuoyundaki itirazlara rağmen taşınmaz satışlarına devam etmesi dikkat çekti. Mardin ilçesinin Bağlar ve Acırlı mahallelerinde bulunan belediyeye ait 18 taşınmaz, toplamda 170 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Nefes gazetesinin haberine göre; Resmi Gazete’de duyurulan ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince “kapalı teklif usulüyle” ayrı ayrı yapılacak. Satış ihalesi, 16 Ekim günü Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Mardin'de Bitmeyen Satış! Kayyım Başkan Yine İhale Açtı - Resim : 1
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Tuncay Akkoyun

11 AYDA 72 ARSA

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün yerine, 4 Kasım 2024’te Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanmıştı. Akkoyun’un geldiği günden beri belediye, 72 arsa için 5 defa taşınmaz satışı yaptı.

Akkoyun, en son Artuklu ilçesinde belediyeye ait toplamda 648 milyon 445 bin TL değerindeki arazileri satışa çıkardı. Satışların iptali için TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, belediye meclis üyeleri ve Artuklu halkı adına dava açmıştı. Satışa konu taşınmazlardan bazılarının dere yataklarında bulunduğu ve konut alanı olarak gösterildiği belirtildi. TMMOB, satışa çıkarılan taşınmazların piyasa değerinin çok altında bedellerle ihaleye sunulduğunu duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekCHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekGüncel
Mahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarMahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarSiyaset
Gürsel Tekin’den Çarpıcı 'Utanma' Çıkışı! 'Artık Her Şey Çıkar ve Para İçin'Gürsel Tekin’den Çarpıcı 'Utanma' Çıkışı! 'Artık Her Şey Çıkar ve Para İçin'Siyaset

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Mardin Kayyım
Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Kritik Dönemeç... Selahattin Demirtaş İçin Harekete Geçtiler: Gözler 8 Ekim'de Selahattin Demirtaş İçin Harekete Geçtiler
Dolandırıcıların 'Kolay' Hedefleri Belli Oldu! En Çok Bu Yaş ve Meslek Grubunu Hedef Alıyorlar Dolandırıcıların 'Kolay' Hedefleri Belli Oldu! En Çok Bu Yaş ve Meslek Grubunu Hedef Alıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun' Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı!
Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı