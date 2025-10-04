Mardin'de Bitmeyen Satış! Kayyım Başkan Yine İhale Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda pek çok belediyeye kayyım atanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, kamuoyundaki itirazlara rağmen taşınmaz satışlarına devam etmesi dikkat çekti. Mardin ilçesinin Bağlar ve Acırlı mahallelerinde bulunan belediyeye ait 18 taşınmaz, toplamda 170 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Nefes gazetesinin haberine göre; Resmi Gazete’de duyurulan ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince “kapalı teklif usulüyle” ayrı ayrı yapılacak. Satış ihalesi, 16 Ekim günü Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Tuncay Akkoyun

11 AYDA 72 ARSA

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün yerine, 4 Kasım 2024’te Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanmıştı. Akkoyun’un geldiği günden beri belediye, 72 arsa için 5 defa taşınmaz satışı yaptı.

Akkoyun, en son Artuklu ilçesinde belediyeye ait toplamda 648 milyon 445 bin TL değerindeki arazileri satışa çıkardı. Satışların iptali için TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, belediye meclis üyeleri ve Artuklu halkı adına dava açmıştı. Satışa konu taşınmazlardan bazılarının dere yataklarında bulunduğu ve konut alanı olarak gösterildiği belirtildi. TMMOB, satışa çıkarılan taşınmazların piyasa değerinin çok altında bedellerle ihaleye sunulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Nefes Gazetesi