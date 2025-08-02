Fenomenler Soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen Çiftine 308 Yıla Kadar Hapis Talebi

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Fenomenler Soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı suçlamalar yer aldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 12 Temmuz 2024’te 25 ilde 134 adrese düzenlediği “Kuyu-8” operasyonunda, aralarında Güngen çiftinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken, Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanıkların 29 Eylül 2025’te yargılanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturma, 10 Kasım 2023’te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet dilekçesiyle başladı. Şikayette, Neslim Güngen’in kendi adını taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı, naylon fatura düzenlediği ve adına kayıtlı çok sayıda gayrimenkul ile 125 şirket bulunduğu iddia edildi. Şikayette, “Dilan Polat ne yapıyorsa, Neslim Güngen de aynısını yapıyor” ifadeleri dikkat çekti. 29 Kasım 2023’te Güngen çifti ve 4 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 12 Temmuz 2024’teki operasyonda ise çift tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, Neslim ve İnanç Güngen’in zincirleme şekilde şu suçları işlediği belirtildi:

Tacir veya şirket yöneticisi olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma,

Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken kredilerin alınması için nitelikli dolandırıcılık,

Resmi belgede sahtecilik,

Zehirli madde imal ve ticareti,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama,

Vergi kanunlarına aykırı sahte defter düzenleme ve muhasebe hileleri yapma.

Çift için toplamda 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 23 sanık için ise 4 yıldan 292 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

DOLANDIRICILIK VE HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ

İddianameye göre, Güngen çiftinin yönettiği suç örgütü, güzellik merkezi franchise sözleşmeleriyle mağduriyet yarattı. Müştekiler B.P., F.C.S., L.S., N.S. ve H.D., sözleşme imzalarken Yeliz Çalışkan ve Buket Hoşmen tarafından kandırıldıklarını, okudukları sözleşmelerin fotokopi bahanesiyle değiştirildiğini belirtti. Franchise sahiplerinden yüksek fesih bedelleri talep edildiği, cihaz arızalarında teknik servis sağlanmadığı ve bayilere zorla ürün satıldığı tespit edildi.

Ayrıca, güzellik merkezlerinde sahte kalfalık belgeleriyle eğitimsiz personelin çalıştırıldığı, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan cihazlar ve zararlı maddeler kullanıldığı, bu nedenle yanık, enfeksiyon ve kalıcı yaralar gibi sağlık sorunları yaşandığı ortaya çıktı.

MASAK RAPORLARI VE BANKA MAĞDURİYETİ

MASAK raporlarına göre, örgütün 1,5 milyar TL’lik hesap hareketi aynı banka üzerinden gerçekleşti. Sahte faturalarla yüksek meblağlı krediler çekildiği ve bir özel bankanın da bu nedenle mağdur olduğu belirtildi. Ayrıca, bir MASAK müfettişinin Güngen çiftiyle kayıt dışı görüşmeler yaptığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.İfadelerdeki Çelişkiler:Neslim Güngen, emniyetteki ifadesinde “Bütün iş ve işlemlerimiz şeffaftır” derken, çalışanları kullanılan kozmetik ürünlerin ve ilaçların zararlı olduğunu bildikleri halde Güngen’in bunları zorla kullandırttığını itiraf etti. İnanç Güngen ise suçlamaları reddederek tüm sorumluluğu eşine attı: “Bakanlığa kayıt yaptırdığını söylüyordu, işlerle Neslim ilgileniyor.”

Kaynak: DHA