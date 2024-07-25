Fenomen Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Neslim Güngen ve Vergi Müfettişi Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in gözaltına alındığı operasyonda, çift hakkında MASAK raporu hazırlayan vergi müfettişi de gözaltına alınmıştı. Neslim Güngen ile vergi müfettişi arasındaki konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Fenomen Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Neslim Güngen ve Vergi Müfettişi Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda, güzellik merkezi zinciri olan sosyal medya fenomeni Neslim ve İnanç Güngen’in de arasında olduğu 61 kişi gözaltına alınmıştı. Güngen çiftinin uzun süredir teknik ve fiziki takipte olduğu, yapılan takip neticesinde MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişinin, markanın sahibinin İnanç Güngen olmasına rağmen Neslim Güngen ile kendi isteğiyle telefonla konuşarak görüşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri, görüşme talebinden sonra vergi müfettişini Balıkesir’de tatilde olduğu esnada kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Habertürk TV Muhabiri Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, Neslim Güngen ile vergi müfettişi arasındaki konuşma ortaya çıktı. İşte söz konusu o konuşma:

Fenomen Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Neslim Güngen ve Vergi Müfettişi Arasındaki Konuşma Ortaya Çıktı - Resim : 1

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