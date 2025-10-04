Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Keser Arasında İlginç Diyalog: 'Mendiller Devam mı?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile mini bir konser veren sanatçı Mustafa Keser arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Mustafa Keser, o anları Hürriyet’ten Umut Erdem’e anlattı.

TBMM Tören Salonu’ndaki davette bulunan sanatçı KEser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musun?” sorusuna, “Ne buyurursanız yaparız. Okuyayım size bir kaç şarkı. Nihavend mi okuyayım, hangi makam istersiniz?” karşılığını verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da “Beşli saz ekibimiz var orada” diyerek sohbete eşlik etti. Erdoğan da “Kürdilihicazkar yapmayacaksın. Sende ne ararsan var. Sen nereden istiyorsan biz hepsine varız” karşılığını verdi. Keser ise “Bizde her derde deva var” dedi. Keser, Edoğan’ın “Beylerbeyi devam ediyor mu?” sorusuna da yanıt verdi.

Mustafa Keser

Keser, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen sohbete ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Beni bir başka seviyor. Toplantı esnasında kalabalıkta malum başına üşüşmüşler, benim de boyum kısa ya görünmüyorum. Aradan beni görür görmez ‘açın arayı Mustafa Abim gelsin’ dedi. Abi diyor bana. Millet de merak etti kime abi diyor diye. Kısa sohbet ettik. Bir şarkı söyler misin dedi. Onun üzerine iki şarkı söyledim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Beylerbeyi Müzikholü’nü sormasına yönelik de açıklamalarda bulunan Keser, "Beylerbeyi Müzikhol’ü yeni kapattım. Oraya hiç gelmemişti, olduğunu biliyordu o yüzden sordu. Pandemide birkaç sene kapalı kalınca keyfimiz kaçtı diye anlattım. Sağ olsun halimizi hatırımızı, kalp rahatsızlığı olan hanımın durumu sordu. Hatta o günün ertesi günü başdanışmanı beni aradı. Kalbiyle ilgili neler yapılmış, raporları göndermemi istediler” diye konuştu.

ERDOĞAN ‘MENDİLLER DEVAM MI?’ DİYE SORMUŞTU

Keser, Erdoğan’ın “Beylerbeyi devam ediyor mu?” sorusunu da “Yok efendim pandemiden sonra orayı kapattım. 30 yıldır orası, ‘yeter’ dedim. Şimdi perakendeyiz, konserlere gidiyoruz. Allaha şükür ayakta durabiliyoruz” sözleriyle yanıtladı. Erdoğan da “Ayakta durduğunuza göre mesele yok. Mendiller de devam ediyor mu?” diye sorması üzerine, Keser “Mendil burada” diyerek karşılık vermişti.

Kaynak: Hürriyet