Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Ekim'de, çok konuşulan bir törenle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli pek çok polis bulunuyor. Ancak son dönemde Meclis'teki polislerde gözle görülür bir değişiklik dikkat çekmeye başladı. Meclis’te ki bazı polisler, yaka kamerası kullanmaya başladık.

MİLLETVEKİLİNİN OĞLU İLE YAŞANAN KRİZ

Nefes gazetesinin aktardığına göre; bunun nedeni merak edilip araştırılmaya başlayınca, geçtiğimiz aylarda Meclis’te çok ilginç bir olay yaşandığı anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, bir milletvekilinin oğlu, Meclis’in plaka tanıma sistemine kayıtlı olmayan araçla yerleşkeye girmek istedi. Meclis polisi de güvenlik nedeniyle buna izin vermedi ve tartışma çıktı.

POLİSLERE BAĞIRDI, ARACA ÇARPTI

İddiaya göre sakinleştirmeye çalışılan milletvekilinin oğlu polislere bağırıp parmak salladı. Polisler şahıstan “U dönüş” yapmasını isteyince de arkasındaki araca çarptı. Tansiyon daha da yükseldi. Meclis polisleri de benzer bir olayda meramlarını anlatabilmek için yaka kamerası kullanmaya başladı.

MECLİS AÇILIŞINDA NELER OLDU?

Meclis'in yeni yasama yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu özel bir oturumla başladı. Partililerine yönelik operasyonlar ve tutuklamalar nedeniyle CHP’nin katılmadığı açılışta Erdoğan sık sık muhalefet liderleriyle bir araya geldi, sohbet etti.

Kaynak: Nefes Gazetesi