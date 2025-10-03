Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tülay Hatimoğulları arasında yaşanan tokalaşma krizini ve sonrasında olanları köşesine taşıdı. Erdoğan'ın kasıt olmadığını DEM'li vekillerle Hatimoğullarına ilettiğini kaydeden Selvi, daha sonra sorunun aşıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın Hatimoğulları'nın konuşmasını alkışladığını yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları arasında Meclis açılışında yaşanan tokalaşma krizi, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla çözüme kavuştu.
Meclis’in yeni yasama yılı açılışında DEM’li vekillerle tokalaşan Erdoğan’ın Hatimoğulları’nı atladığı görülmüştü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı’nın bu durumun farkında olmadığı, AKP Grup Başkanvekillerinin hatırlatması üzerine üzüldüğü öğrenildi.
TOKALAŞMA KRİZİ
Erdoğan, Meclis Başkanlık Divanı arkasındaki salonda DEM Parti yöneticileriyle yapılan sohbette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sırrı Sakık’a, “Tülay Hanım’a söyleyin, böyle bir yanlışlık oldu. Benim öyle bir kastım yok” mesajını iletti. Ayrıca AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin de DEM Parti’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı’nın üzüntülerini aktardı.
HATİMOĞULLARI'NI ALKIŞLADI
Daha sonra Meclis resepsiyonunda Erdoğan ile Hatimoğulları yüz yüze geldi. Cumhurbaşkanı, tokalaşarak, “Kusura bakmayın, bugün böyle bir hatamız oldu” dedi. Hatimoğulları’nın anlayışlı yaklaşımıyla konu tatlıya bağlandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, görüşmede Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesi konusundaki tutumundan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Meclis komisyon çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Hatimoğulları, “Artık yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hatimoğulları’nın konuşmasını alkışladı.
Kaynak: Hürriyet