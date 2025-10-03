Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tülay Hatimoğulları arasında yaşanan tokalaşma krizini ve sonrasında olanları köşesine taşıdı. Erdoğan'ın kasıt olmadığını DEM'li vekillerle Hatimoğullarına ilettiğini kaydeden Selvi, daha sonra sorunun aşıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın Hatimoğulları'nın konuşmasını alkışladığını yazdı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları arasında Meclis açılışında yaşanan tokalaşma krizi, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla çözüme kavuştu.

Meclis’in yeni yasama yılı açılışında DEM’li vekillerle tokalaşan Erdoğan’ın Hatimoğulları’nı atladığı görülmüştü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı’nın bu durumun farkında olmadığı, AKP Grup Başkanvekillerinin hatırlatması üzerine üzüldüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar - Resim : 1
Meclis açılışında yaşanan tokalaşma krizi, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla çözüme kavuştu

TOKALAŞMA KRİZİ

Erdoğan, Meclis Başkanlık Divanı arkasındaki salonda DEM Parti yöneticileriyle yapılan sohbette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sırrı Sakık’a, “Tülay Hanım’a söyleyin, böyle bir yanlışlık oldu. Benim öyle bir kastım yok” mesajını iletti. Ayrıca AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin de DEM Parti’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı’nın üzüntülerini aktardı.

HATİMOĞULLARI'NI ALKIŞLADI

Daha sonra Meclis resepsiyonunda Erdoğan ile Hatimoğulları yüz yüze geldi. Cumhurbaşkanı, tokalaşarak, “Kusura bakmayın, bugün böyle bir hatamız oldu” dedi. Hatimoğulları’nın anlayışlı yaklaşımıyla konu tatlıya bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tülay Hatimoğulları'yla tokalaşmadı ancak kriz 'kasıt yok' açıklamasıyla çözüldü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, görüşmede Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesi konusundaki tutumundan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Meclis komisyon çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Hatimoğulları, “Artık yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hatimoğulları’nın konuşmasını alkışladı.

Tokalaşma Krizine Nokta! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları’na Mesaj GönderdiTokalaşma Krizine Nokta! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları’na Mesaj GönderdiSiyaset
TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama GeldiTBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama GeldiGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Açılışında! 'Gazze Savaşa Doydu, Bu Utanç Artık Son Bulmalı'Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Açılışında! 'Gazze Savaşa Doydu, Bu Utanç Artık Son Bulmalı'Güncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Tülay Hatimoğulları
Son Güncelleme:
3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Gelecek Partisi'nden Çok Konuşulan Kare İçin Çarpıcı Çıkış: 'Görüntüler Hayra Yorulmalı' Çok Konuşulan Kare İçin Açıklama, 'Hayra Yorulmalı'
CHP'li Belediyenin İtirazı Kabul Edildi, Yargı Özlem Çerçioğlu'na 'Dur' Dedi CHP'li Belediyenin İtirazı Kabul Edildi, Yargı Özlem Çerçioğlu'na 'Dur' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı Büyük Aşk Tek Celsede Bitti
Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’ Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’