Gelecek Partisi'nden Çok Konuşulan Kare İçin Çarpıcı Çıkış: 'Görüntüler Hayra Yorulmalı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılı açılış törenleri sonrası düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yan yana oturduğu kare, siyaset gündeminde dikkat çekti. Görüntülerin çok konuşulması üzerine Gelecek Partisi’nden açıklama geldi.

Parti sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır” ifadelerini kullandı. Karcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu’nun yan yana olduğu fotoğrafın yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

‘KURTULMUŞ’UN DAVETİYLE BİR ARAYA GELDİLER’

Gelecek Partisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş yıllarda olduğu gibi açılış törenine hem özel oturumu izleyerek hem de resepsiyona katılarak iştirak ettiği belirtildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahibi olarak tüm siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu salona davet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Ahmet Davutoğlu’nun diğer siyasi parti liderleri gibi davete icabet ettiğine ve Meclis Başkanı’nın kendilerine yer vermesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturduğuna dikkat çekildi. Davutoğlu’nun burada yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği kaydedildi.

‘SİYASİ NORMALLEŞMEYE’ VURGU

Gelecek Partisi açıklamasında, siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmelerinin gayet doğal olduğu belirtildi. “Sayın Genel Başkanımız da diğer siyasi parti genel başkanları gibi davete icabet ederek, salonda yer almış, o esnada Meclis Başkanı’nın kendilerine yer vermesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı ile yan yana oturmuştur. ” denildi.

‘GÖRÜNTÜLER HAYRA YORULMALI’

Son olarak, açıklamada “Siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmeleri gayet doğal olup; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da tıpkı diğer siyasi parti liderleri gibi hem genel başkanlarla, hem de bu şekilde bir tören esnasında Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş olması gayet normaldir” sözlerine yer verildi. Gelecek Partisi, bu tür siyasi yakınlaşmaların olumsuz yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi