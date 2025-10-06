Altında Yeni Rekor! Gram Zirvesini Yeniledi, Kapalıçarşı'da Fiyatlar Uçtu

Altın haftaya yeni rekorla başladı. Gram altın 5268 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 8894 lira seviyesine tırmandı. Kapalıçarşı’da gram altın 5440 liradan satılıyor.

Altında Yeni Rekor! Gram Zirvesini Yeniledi, Kapalıçarşı'da Fiyatlar Uçtu
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 6 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5268 TL ile yeni zirvesine ulaşırken, ons altın da 3.926 dolara kadar yükselerek 4000 dolar psikolojik eşiğine yaklaştı.

Küresel piyasalarda cuma günü 3887 dolardan kapanan ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3900 doların üzerine çıktı. ABD hükümetinin kapanma riskinin sürmesi, Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisi ve zayıflayan dolar, altına olan talebi artırdı.

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

KAPALIÇARŞI'DA GRAM 5440 TL

İç piyasada ons fiyatındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 5440 TL, çeyrek altın ise 8870 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yıl boyunca jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve zayıf doların etkisiyle değer kazanan altın, son dönemde ABD’deki bütçe krizi nedeniyle yeniden hızla yükseldi. ABD Senatosu’nun bütçeyi onaylamaması “daha uzun süreli kapanma” endişelerini artırırken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.

Gram altın 5268 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 8894 lira seviyesine ulaştı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

6 Ekim güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 5268 TL
Çeyrek altın 8894 TL
Yarım altın 17799 TL
Tam altın 35020 TL
Gremse altın 87818 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Altın fiyatları Gram Altın
