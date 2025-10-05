Kripto Piyasa Değeri 4,21 Trilyon Doları Aştı! Bitcoin'den Tarihi Rekor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitcoin, pazar günü 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

BITCOIN'DEN YENİ REKOR!

Bitcoin, ABD hükümetinin kapanması sırasında bir haftada yüzde 14 yükselerek 125 bin seviyelerine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta boyunca güçlü bir ralli gerçekleştiren bitcoin geçen cuma günü yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden 124 bin dolara birkaç dolar kala işlem görerek yüzde 14 yükseldi. Bu yükseliş, toplam kripto piyasa değeri 4,21 trilyon doları aştı.

Bitcoin'den tarihi zirve

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Önceki hafta PCE verisiyle başlayan yükseliş geçtiğimiz günlerde gelen ADP verisiyle hızlandı. Ve bugün geldiğimiz noktada BTC yazı hazırlandığı sırada ATH seviyesini yukarı çekmeye çalışıyordu. Haber akışının ne kadar önemli olduğunu son 10 günlük haber odaklı dalgalanma ile çok net biçimde gördük. ADP ve PCE verisinin beklenti altı gelmesinin kripto paraları daha yukarı taşıyacağından bahsetmiştik, öyle de oldu.

Ekim faiz indirimi neredeyse %100 ihtimale ulaştı. Altcoinler henüz istenen havaya girmemiş olsa da BTC fiyatının yeni zirveleri zorlaması son çeyrekte altcoinlerin de iyi kazançlar elde edeceği günlerin geleceğini söylüyor.

