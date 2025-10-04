Bakan Bolat Duyurdu! Fiyat Etiketlerinde Yeni Dönem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “İSTOÇ İş İnsanları İstişare Toplantısı”na katılarak esnaf ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında gündemdeki ekonomik düzenlemelere dair mesajlar veren Bakan Bolat, fiyat etiketi yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı.

ETİKET DÜZENLEMESİNDE YENİ DÖNEM

Bakan Bolat, perakende ticaretten e-ticarete, emlaktan otomobil ticaretine kadar birçok alanda hayata geçirilen düzenlemelere dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri şu sözlerle duyurdu:

“Çok yakında, birkaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak.”

Bolat, yeni düzenlemelerin sektörel kuruluşlarla istişare içinde hazırlandığını vurgulayarak, alınan kararların tek taraflı değil, ortak akılla belirlendiğini ifade etti:

“Biz bunları yaparken kuruluşlarla birlikte yapıyor, düzenlemelerimizi görüşe açıyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. Bir odaya kapanıp kendi başımıza kendimiz uydurmuyoruz. Hep istişarelerle, koordinasyonla doğruyu bulmaya çalışıyoruz.”

E-İHRACAT VE E-TİCARETTE YENİ DESTEKLER YOLDA

Konuşmasında e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yapılan çalışmaların da altını çizen Bolat, dijital ticaretin büyümesi için desteklerin sürdüğünü belirtti. Bakan Bolat "e-İhracatta ve e-ticarette de önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek. e-İhracata yönelik desteklerimiz aynı mal ihracatına, hizmetler ihracatına yönelik desteklerimiz gibi var. Birçok destek mekanizmamız sizlerin emrinde, hizmetinde, bunlardan faydalanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığımızın imkanlarını, çalışmalarını lütfen iyi değerlendirelim. 7 gün 24 saat sizlerle iletişime açığız. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yaparak büyümeye devam etmek” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak 7 gün 24 saat esnafla ve iş dünyasıyla iletişimde olduklarını belirten Bolat, hedeflerinin Türkiye’nin ticaret hacmini daha da ileri taşımak olduğunu söyledi.

‘İHRACATTAN ASLA VAZGEÇMEYİN’ ÇAĞRISI

İhracatın ülke ekonomisi açısından taşıdığı önemi hatırlatan Bakan Bolat, iş insanlarına pazar çeşitliliği çağrısında bulundu. Bakan Bolat, “Size tavsiyemiz ve sizden ricamız ne yaparsanız yapın, ihracattan asla vazgeçmeyin, ihracatı önemseyin. Yüzde 50 iç pazar-yüzde 50 ihracat, yüzde 40 iç pazar-yüzde 60 ihracat, yüzde 60 iç pazar-yüzde 40 ihracat gibi işinizi çeşitlendirin, pazarlarınızı çeşitlendirin”

Kaynak: AA