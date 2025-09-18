Bakan Bolat Duyurdu: 'Libya Vatandaşları İçin Yeni Bir Vize Sistemine Geçtik'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya vatandaşları için yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Bolat "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

LİBYA İLE YENİ VİZE DÖNEMİ

Bakan Bolat, 15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, Türkiye-Libya ortak çalışma grubunun ana görevinin 2011 yılı Mart ayında başlayan Libya’daki iç karışıklıklar sırasında gerek iş bitirme gerekse hak ediş gibi birçok yarım kalmış işle ilgili ihtilafları ortadan kaldırmak olduğunu duyurdu.

İLK 8 AYDA 3 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, ticari ilişkilere de değindi. Bakan Bolat "Bu yıl, karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda yüzde 25 artarak 3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ise hem istikrarı sağlamak, hem kalkınmanın gerçekleşmesi açısından bu toplantılara önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

