Gram Altında Tarihi Rekor! İslam Memiş 'Dikkatli Olun' Diyerek Uyardı: 'Bu Kazanç Sahte'

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımcıları heyecan sarmış durumda. Vatandaşlar 'Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bu yükselişin altında ciddi bir manipülasyon var' diyerek sert uyarıda bulundu. 2026 yılında yatırımcının değil sistemin kazanacağını belirten Memiş, bilinmeyen bombayı patlattı. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken altın uyarısı...

Gram Altında Tarihi Rekor! İslam Memiş 'Dikkatli Olun' Diyerek Uyardı: 'Bu Kazanç Sahte'
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Ons altın 3.900 dolara yaklaşırken, gram altın 5.378 TL seviyesini gördü. Bu rekor seviye üzerinde vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın alınır mı satılı mı? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu artışların doğal olmadığını ve “manipülasyon fiyatlaması” yaşandığını söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI: 'BÜYÜK BİR MANİPÜLASYON FİYATLANMASI VAR'

Altındaki yükselişlere dikkat çeken İslam Memiş, "Ortada hiçbir şey yokken bu kadar yükseliş oldu. Büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak." diyerek tepki gösterdi.

İslam Memiş'ten Altın İçin Bomba Uyarı

Kazancın her zaman vergiyle dengeleneceğini vurgulayan Memiş, "Bu kadar kazanç varsa, sistem o kadar zahmetsiz kazanacak. Yakında herkes yeni vergi modellerini net bir şekilde görecek." ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI DEĞİL SİSTEM KAZANACAK'

Memiş, altın yatırımcılarına “zengin olma hayali kurmayın” uyarısında bulunarak şu değerlendirmede bulundu: “2025 ve 2026 yıllarında yatırımcı değil sistem kazanacak. Şu an toplumda ‘altın düşmez’ algısını yerleştirdiler. Bu inançla hareket eden birçok kişi bir sabah büyük bir manipülasyon fiyatlamasıyla karşılaşacak.”

Altın, gümüş, kripto para ve borsa piyasalarında kazançların sistem lehine döndüğünü söyleyen Memiş, “Yeni dünya düzeni artık senin ortağın olacak. Kazancının ortağı olacak. Tek başına kazanç diye bir şey kalmayacak.” dedi.

Bakanlık Duyurdu: 20 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi GeliyorBakanlık Duyurdu: 20 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi GeliyorEkonomi
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka EtkilendiEkonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka EtkilendiGüncel

İslam Memiş Altın Gram Altın
