Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine Katacak

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’e hayat veren Selin Türkmen geri dönerken, beraberinde de "Yasemin" karakteri geliyor. Aleyna Bozok'un canlandıracağı karakter Arslan ailesinde dengeleri değiştirecek.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” 4. sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin Çimen’i Selin Türkmen yeni bölümde kadroya yeniden dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yeni bölümde, önceki sezon sonu diziden ayrılan Çimen’in sürprizi aileyi sevince boğuyor. Çimen’in gelişiyle aynı zamanda diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine Katacak - Resim : 1
Aleyna Bozok

ŞOKE EDEN BİR OLAY YAŞANACAK

Yasemin’i Aleyna Bozok canlandıracak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine Katacak - Resim : 2
Aleyna Bozok

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok, Star Tv'nin Yalı Çapkını dizisiyle ilk olarak oyunculuğa adımını attı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Bozok, ardından da Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisiyle ekran karşısına çıktı.

Kaynak: birsenaltuntas.com

