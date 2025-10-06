Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine Katacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” 4. sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin Çimen’i Selin Türkmen yeni bölümde kadroya yeniden dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yeni bölümde, önceki sezon sonu diziden ayrılan Çimen’in sürprizi aileyi sevince boğuyor. Çimen’in gelişiyle aynı zamanda diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.

ŞOKE EDEN BİR OLAY YAŞANACAK

Yasemin’i Aleyna Bozok canlandıracak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak.

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok, Star Tv'nin Yalı Çapkını dizisiyle ilk olarak oyunculuğa adımını attı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Bozok, ardından da Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisiyle ekran karşısına çıktı.

Kaynak: birsenaltuntas.com