Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru'nu Kırmıştı! Ünlü Sanatçı Metin Şentürk Yeni Rekora Hazırlanıyor

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeri ile tanınan, spora olan tutkusu ile bilinen görme engelli sanatçı Metin Şentürk, 2010 yılında Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda yaptığı rekor denemesiyle Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru'nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk

"İnsanın önündeki tek engel kendisidir" diyen Şentürk, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılmak için hazırlık yapıyor.

Görme engelli sanatçı, ikamet ettiği sitenin bahçesinde bisikletiyle antrenman yaparken görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğdu.Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetti. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okudu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirdi.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başardı. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Ferrari F430 sürdü. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başardı. Ünlü sanatçı, Dünya Engelliler Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

