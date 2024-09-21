Metin Şentürk'ün Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Şakası Kırdı Geçirdi

Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine odaklanmışken, şarkıcı Metin Şentürk’ten derbinin gerginliğini biraz olsun hafifletecek bir açıklama geldi.

Kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Metin Şentürk, verdiği esprili yanıtla güldürdü. Bugün Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçla ilgili konuşan Metin Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

Daha önce kendisinin yer aldığı bir görselle Merkez Hakem Kurulu’na yapılan göndermeyi ti’ye alan Şentürk, ilgili görseli alıntılayarak, “Bunu kim yaptı? Yeni gördüm” demişti.