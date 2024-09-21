Derbi Öncesi Flaş Gelişme! Galatasaray'da Kötü Haber

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı takımda iki ismin maçın kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Derbi Öncesi Flaş Gelişme! Galatasaray'da Kötü Haber

Süper Lig'in 6'ıncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR hakemi ise Onur Özütoprak.

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
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