Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti
Son dönemlerde zayıflama ilacı kullanması ile magazin gündemine oturan ABD’li oyuncu Amy Schumer'in son hali görenleri şoke etti. 44 yaşındaki ABD'li oyuncunun hem imajının değiştiği hem de çok kilo verdiği görüldü.
ABD’li oyuncu Amy Schumer’ın yakın arkadaşları Alex Saks ve Jillian Bell'le birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu karelerde Schumer'in imajını değiştirdiği ve çok kilo verdiği gözlemlendi.
SON HALİ ŞOKE ETTİ
Son dönemde birçok ülkede popüler olan kilo verme ilaçlarından birini kullandığı iddia edilen oyuncunun kilosundaki değişim dikkat çekti.
YORUM YAĞDI
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Schumer'in fotoğrafının altına "Bacakların harika gözüküyor", "Çok güzel gözüküyorsun" yorumunu yaparken bir kullanıcı da "Zayıf anne!" yorumunu yaptı.
ESKİDEN DE İLAÇ KULLANMIŞ
Yıllar önce de zayıflama ilacı aldığını söyleyen Schumer o ilacı mide bulantısı yaptığı gerekçesiyle bıraktığını söylemiş ve Mart ayından beri yeni bir ilaca başladığını açıklamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi