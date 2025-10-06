Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’li oyuncu Amy Schumer’ın yakın arkadaşları Alex Saks ve Jillian Bell'le birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu karelerde Schumer'in imajını değiştirdiği ve çok kilo verdiği gözlemlendi.

ABD’li oyuncu Amy Schumer

SON HALİ ŞOKE ETTİ

Son dönemde birçok ülkede popüler olan kilo verme ilaçlarından birini kullandığı iddia edilen oyuncunun kilosundaki değişim dikkat çekti.

Yorum yağan o fotoğraf

YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Schumer'in fotoğrafının altına "Bacakların harika gözüküyor", "Çok güzel gözüküyorsun" yorumunu yaparken bir kullanıcı da "Zayıf anne!" yorumunu yaptı.

ESKİDEN DE İLAÇ KULLANMIŞ

Yıllar önce de zayıflama ilacı aldığını söyleyen Schumer o ilacı mide bulantısı yaptığı gerekçesiyle bıraktığını söylemiş ve Mart ayından beri yeni bir ilaca başladığını açıklamıştı.

