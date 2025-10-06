Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti

Son dönemlerde zayıflama ilacı kullanması ile magazin gündemine oturan ABD’li oyuncu Amy Schumer'in son hali görenleri şoke etti. 44 yaşındaki ABD'li oyuncunun hem imajının değiştiği hem de çok kilo verdiği görüldü.

ABD’li oyuncu Amy Schumer’ın yakın arkadaşları Alex Saks ve Jillian Bell'le birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu karelerde Schumer'in imajını değiştirdiği ve çok kilo verdiği gözlemlendi.

Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti - Resim : 1
ABD’li oyuncu Amy Schumer

SON HALİ ŞOKE ETTİ

Son dönemde birçok ülkede popüler olan kilo verme ilaçlarından birini kullandığı iddia edilen oyuncunun kilosundaki değişim dikkat çekti.

Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti - Resim : 2
Yorum yağan o fotoğraf

YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Schumer'in fotoğrafının altına "Bacakların harika gözüküyor", "Çok güzel gözüküyorsun" yorumunu yaparken bir kullanıcı da "Zayıf anne!" yorumunu yaptı.

Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklamıştı! ABD’li Oyuncu Amy Schumer'in Son Hali Şoke Etti - Resim : 3

ESKİDEN DE İLAÇ KULLANMIŞ

Yıllar önce de zayıflama ilacı aldığını söyleyen Schumer o ilacı mide bulantısı yaptığı gerekçesiyle bıraktığını söylemiş ve Mart ayından beri yeni bir ilaca başladığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

