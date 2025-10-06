Sezen Aksu Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Hayranlarından Yoğun İlgi...

Usta şarkıcı Sezen Aksu, arkadaşlarıyla birlikte Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Bir süredir sahnelerden uzak kalmasıyla kendisini özleten, Türk pop müziğinin usta sanatçısı Sezen Aksu, günlerini çoğunlukla Kanlıca'daki yalısında geçiriyor. Genellikle evinin çevresinde vakit geçiren şarkıcı, geçtiğimiz gün de Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; iki arkadaşıyla beraber objektiflere yansıyan, Kanlıca ve Çubuklu arasında yürüyüş yapan Sezen Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri da çevirmedi.

Uzun bir aradan sonra görüntülenen 'Minik Serçe', hayranlarıyla ayak üstü sohbet de etti.

BU YIL ALBÜMLE GERİ DÖNDÜ

Sezen Aksu, “Paşa Gönül Şarkıları” adlı albümüyle 27 Haziran'da uzun bir aradan sonra müziğe ger döndü. Yeni albümde toplam 16 şarkı yer alırken, hem yeni besteler hem de eski şarkılar yer aldı. Söz ve bestelerde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi güçlü isimler bulunurken, düzenlemelerde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mustafa Ceceli, Ozan Bayraşa, Onno Tunç gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Habertürk

