Sahnede Talihsiz Kaza: Bayhan Şarkı Söylerken Yere Düştü

Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylediği sırada ayağı takılan ünlü isim, dengesini kaybederek yere düştü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği esnada ayağı takılan Bayhan, dengesini kaybederek sahnede yere düştü. O anlar saniye saniye cem telefonu kameralarına yansıdı.

AYAĞI TAKILDI, DÜŞTÜ

Konser, Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı. Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayhan Konser
Son Güncelleme:
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor
Ünlü Oyuncu Aniden Hayatını Kaybetti! Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı Ünlü Oyuncu Aniden Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam’ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu? Son Görüntüsü Yürek Burktu… Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor Yeşilçam'ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu