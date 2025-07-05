Yeşilçam’ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu? Son Görüntüsü Yürek Burktu… Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor

24 Mart’ta yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan, aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. İnanır’ın daha da zayıflaması sevenlerini üzdü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeşilçam’ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu? Son Görüntüsü Yürek Burktu… Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor
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Türk sinemasının duayen isimlerinden Kadir İnanır, Mart ayında bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, burada yoğun bakıma alınmış ve aylar süren tedavi görmüştü. Durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte normal servise alınan sanatçı, ardından evde bakım sürecine geçmişti.

Yeşilçam’ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu? Son Görüntüsü Yürek Burktu… Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor - Resim : 1

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Temmuz başında ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan İnanır, fizik tedavi sürecine ara vermeden devam ederken, yaklaşık beş aydır hem fiziksel hem de solunum desteği alan usta ismin son durumu, sosyal medyada gündem yarattı.

Yeşilçam’ın Yakışıklısı Kadir İnanır’a Ne Oldu? Son Görüntüsü Yürek Burktu… Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor - Resim : 2

ZAYIFLAMIŞ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarda, uzun süredir sağlık mücadelesi veren 76 yaşındaki usta oyuncunun önemli ölçüde kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı

HÜLYA KOÇYİĞİT'E DAVA AÇMIŞTI

Kadir İnanır'ın filmlerini izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle eski dostu Hülya Koçyiğit ve onun eşi Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e 20 bin liralık açtığı dava da çok konuşmuştu.

İnanır’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığına dikkat çekmişti.

Dilekçede, Kadir İnanır’ın "icracı sanatçı" sıfatıyla sahip olduğu hakların yalnızca yazılı bir devir sözleşmesiyle kullanılabileceği ifade edilerek, “Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında defalarca gösterilmektedir. Gülşah Film bu yayınlardan ciddi gelir elde ederken, Kadir İnanır’ın hakları karşılıksız bırakılmakta, ödemeler yapılmamaktadır. Müvekkilim, bu filmlerden doğan haklarını hiçbir zaman Gülşah Film’e devretmemiştir” denilmişti.

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