Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar

İzmir’de çıkan orman yangınları tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü isimler de felakete sessiz kalmadı. Hande Erçel'den Demet Akalın'a, Sinan Akçıl'dan Burcu Biricik'e kadar pek çok ünlü isim sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar
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İzmir’de son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğada hem de toplumda derin yaralar açtı. Çeşme’de başlayarak 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından, Buca ve Ödemiş’te de alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar yalnızca ağaçları değil, orman ekosisteminde yaşayan canlıları, tarım alanlarını ve insan yerleşimlerini de tehdit ediyor.

ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yangınlara karşı sosyal medyada da güçlü bir dayanışma çağrısı yükseldi. Pek çok sanatçı, oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomeni, hem destek çağrısında bulundu hem de yaşananlara yönelik duygularını paylaştı. Kullanıcıların binlerce kez paylaştığı bu gönderiler, kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmeye yardımcı oldu.

İşte ünlülerin yangın paylaşımları...

Can Bonomo

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 1

Cemal Can Canseven

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 2Ceyda Ateş

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 3

Bergüzar Korel

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 4

Zeynep Bastık

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 5

Hande Erçel

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 6

Devrim Özkan

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 7

Cemre Baysel

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 8

Mine Tugay

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 9

Nilsu Berfin Aktaş

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 10

Demet Akalın

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 11

Burcu Biricik

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 12

Arzu Sabancı

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 13

Kerem Aktürkoğlu

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 14

Elçin Sangu

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 15

Sinan Akçıl

Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar - Resim : 16

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