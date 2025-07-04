Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar

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İzmir’de son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğada hem de toplumda derin yaralar açtı. Çeşme’de başlayarak 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından, Buca ve Ödemiş’te de alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar yalnızca ağaçları değil, orman ekosisteminde yaşayan canlıları, tarım alanlarını ve insan yerleşimlerini de tehdit ediyor.

ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yangınlara karşı sosyal medyada da güçlü bir dayanışma çağrısı yükseldi. Pek çok sanatçı, oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomeni, hem destek çağrısında bulundu hem de yaşananlara yönelik duygularını paylaştı. Kullanıcıların binlerce kez paylaştığı bu gönderiler, kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmeye yardımcı oldu.

İşte ünlülerin yangın paylaşımları...

Can Bonomo

Cemal Can Canseven

Ceyda Ateş

Bergüzar Korel

Zeynep Bastık

Hande Erçel

Devrim Özkan

Cemre Baysel

Mine Tugay

Nilsu Berfin Aktaş

Demet Akalın

Burcu Biricik

Arzu Sabancı

Kerem Aktürkoğlu

Elçin Sangu

Sinan Akçıl