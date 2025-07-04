Ünlü İsimlerin 'Yangın' Çığlığı: İzmir İçin Peş Peşe Paylaşım Yaptılar
İzmir’de çıkan orman yangınları tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü isimler de felakete sessiz kalmadı. Hande Erçel'den Demet Akalın'a, Sinan Akçıl'dan Burcu Biricik'e kadar pek çok ünlü isim sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
İzmir’de son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğada hem de toplumda derin yaralar açtı. Çeşme’de başlayarak 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından, Buca ve Ödemiş’te de alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar yalnızca ağaçları değil, orman ekosisteminde yaşayan canlıları, tarım alanlarını ve insan yerleşimlerini de tehdit ediyor.
ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yangınlara karşı sosyal medyada da güçlü bir dayanışma çağrısı yükseldi. Pek çok sanatçı, oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomeni, hem destek çağrısında bulundu hem de yaşananlara yönelik duygularını paylaştı. Kullanıcıların binlerce kez paylaştığı bu gönderiler, kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmeye yardımcı oldu.
İşte ünlülerin yangın paylaşımları...
Can Bonomo
Cemal Can Canseven
Ceyda Ateş
Bergüzar Korel
Zeynep Bastık
Hande Erçel
Devrim Özkan
Cemre Baysel
Mine Tugay
Nilsu Berfin Aktaş
Demet Akalın
Burcu Biricik
Arzu Sabancı
Kerem Aktürkoğlu
Elçin Sangu
Sinan Akçıl