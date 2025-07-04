İzmir'deki Yangın Ünlü İsmin Okulunu da Kül Etti! O Anları Böyle Paylaştı

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Türkiye'de her yaz büyük acılara neden olan orman yangınları bu yıl da kendisini gösterdi. İzmir'in üç ilçesinde günlerdir devam eden yangınlarla mücadele havadan ve karadan söndürme çalışmalarıyla devam ederken, insanlara, hayvanlara, doğaya ve binalara ciddi zarar veriyor. Vatandaşların endişeyle takip ettiği afet bölgesinde şimdi de ünlü bir isimden üzücü bir haber geldi.

İzmir'de bir sörf okulu sahibi olan Bilge Öztürk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kentteki şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalesi çok zor hale gelen yangında, kendi sörf okulunun da yandığını duyurdu.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ' DİYEREK PAYLAŞTI

Sörf okulunun yandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilge Öztürk, paylaştığı kareye

"Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum" notunu düşerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

İstanbul ve Muğla'da da iki sörf okulu bulunan Bilge Öztürk'e sosyal medyadaki takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini gönderen sosyal medya kullanıcıları, okulunun yanmasına çok üzüldüklerini ifade etti. Bilge Öztürk'ün emeği için üzüntü duyduklarını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, kimseye bir zarar gelmemesini dilediklerini de belirtti.