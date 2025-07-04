Vali 'Elektrik' Dedi, Şirket Yalanladı! Vekil O Anları Paylaştı: İzmir Yangını Göz Göre Göre mi Geldi?

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İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

Vali Elban'ın açıklamasına kısa sürede yanıt veren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., yangınların elektrik iletim hatlarından çıktığına dair herhangi bir somut bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Şirketin yazılı açıklamasında, "Bölgemizdeki yangınların enerji nakil hatlarından çıktığına ilişkin teknik ekiplerimizce yapılan incelemelerde herhangi bir doğrudan ilişki tespit edilememiştir" denildi.

VİDEOLU TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video paylaşarak GDZ Elektrik'e tepki gösterdi

Murat Bakan, "Yangın riski kritik seviyeye ulaştığında elektrik akımı kesilmeli. Kesilmiş mi? Hayır. Hat güzergâhları yılda en az iki kez temizlenmeli. Temizlenmiş mi? Hayır. Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz, dünya örneklerini anlatıyoruz. Anlayan var mı? Hayır" diyerek hem enerji şirketlerini hem de denetim mekanizmalarını sert bir dille eleştirdi.

Murat Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş. Alın size tespit. İYTE'den Karaburun'a giden hat

•Hatların geçtiği güzergahta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı? Yok.

•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli. Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi? Hayır.

•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli. Kesilmiş mi? Hayır.

•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı. Yapılmış mı ? Hayır.

Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz. Anlayan var mı? Hayır. İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın."