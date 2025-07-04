Tanju Özcan'ın Paylaşımı AKP'li Başkanı Çileden Çıkardı! Komşu Belediyelerde 'Dönek' Tartışması

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hem gündem yarattı hem de komşu şehir Düzce’de tepkilerin odağına oturdu. Özcan, Düzceli bir vatandaşın Bolu hakkında çektiği videoyu, “Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru söylemiş” notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşıma, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den tepki geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda, Düzce ile Bolu’nun çevre ve temizlik konusundaki farkları ele alınıyor. Vatandaş, Bolu’yu çevre düzeni ve doğaya saygı açısından överken, Düzce’deki ağaç kesimlerine ve temizlik sorunlarına dikkat çekti. “Her tarafı ağaç olan Düzce’nin ağaçları kesildi, şehir çöp içinde kaldı. Bolu ise tertemiz, kimse çöp atmıyor, herkes saygılı. Her yanında ağaç var, kimse kesmemiş” sözleri, videonun en çok konuşulan kısmı oldu.

'BETON DÜZLÜĞÜNE DÖNDÜK'

Vatandaş şunları söyledi: "Ağaçların güzelliğine, bu şehrin düzenine, caddelerin temizliğine dikkat edin. Bakın arkadaşlar, tertemiz bir şehir… Sessiz, huzurlu, yeşil Bolu diyorum, yeşil Bolu! Maalesef biz Düzce olarak beton düzlüğüne döndük. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Düzcemizin yeniden eski görünümüne, eski doğallığına kavuşması gerektiğini bu güzellik üzerinden dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

FARUK ÖZLÜ’DEN ÖZCAN’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Bu paylaşımın ardından sessiz kalmayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tanju Özcan’a yönelik oldukça sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Özlü, “Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir ‘dönek’ demiş, sözünde durmayan bir başka ‘dönek’ paylaşmış” diyerek hem videoyu çeken vatandaşı hem de Özcan’ı hedef aldı.