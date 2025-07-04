Grand Kartal Otel Faciasında Kahreden Detay: 10 Yaşındaki Deren'in Son Sözleri Yürek Yaktı

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ilk duruşması 7 Temmuz'da yapılacak. Otelin sahibinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor. Aileler ise tüm makamlardaki suçluların yargılanması için çağrı yapıyor.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Derin Yalçın da faciada ölenlerin arasındaydı. Eşini ve kızını kaybeden acılı anne Yaprak Yeşilada Yalçın o kara günde neler yaşadıklarını anlattı.

SON SÖZLERİ

Yaprak Yeşilada Yalçın, 10 yaşındaki Derin'in son sözlerinin "Anne, ölmek istemiyorum" olduğunu ifade etti.

Annesi Yaprak Yeşilada Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dört kişilik bir aileden, iki kişilik bir aileye indik biz. Hala mücadelesini veriyoruz. Kabul edebildiğimiz bir şey değil. O yüzden biz onları yaşatmaya devam ediyoruz. Her zaman, anılarımızda."

'HALATLA KURTULDUK'

Eşi ve kızıyla birbirlerini yangın esnasında kaybettiklerini belirten acılı anne şöyle konuştu:

"Koridora çıktık... Koridora çıkmamızla beraber o dumanla karşılaşmamız bir oldu ve de benim orada bilinç kaybı bir anım var, hatırlamıyorum ne olduğunu. Kendimi ön tarafa bakan bir köşe odada buldum. Bir halat bulundu ve o halat bize atıldı ve biz o halata tutunarak aşağı indik. Ben hani o anın kızımı, küçük kızımı ve eşimi son gördüğüm an olduğunu bilemiyordum. Hep bir ümit ettim, onlar muhtemelen şu odada birindedir ve itfaiye onları kurtaracak. Saatler geçmeye başladı. İtfaiyenin kurtardıkları arasından en azından bizim görebildiğimiz kadarıyla anladığımız noktada. Şehre inip artık hani hastanelere gitmeye başlayalım dedik. Ondan sonra da hani... Orada öğrendik."

Kaynak: NTV