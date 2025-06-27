Kartalkaya Faciasında Yeni İddianame! Yaralılar Uzlaşmaya Gitmedi: 13 Kişiye 'Olası Kastla Yaralama' Suçlaması

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Bolu'nun dünyaca ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İlk iddianamenin ardından, bu kez basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde yaralananlara ilişkin yeni bir iddianame daha hazırlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bu ikinci iddianame, yangının ardından açılan ceza dosyalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar için hazırlanan ikinci iddianamede, uzlaşma kapsamındaki suçlar nedeniyle dosya önce uzlaştırma bürosuna gönderildi. Şikayetçilerin bir kısmı uzlaşmayı kabul ederken, uzlaşmaya yanaşmayanlar için kamu davası açıldı.

AYRI AYRI CEZA İSTENDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, otelin sahipleri ve yöneticileri hakkında "olası kastla yaralama" suçundan 42 müşteki ve 33 mağdur için ayrı ayrı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar arasında otel sahiplerinin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer alıyor.

Savcılığın iddianamesinde, yangının büyümesinde otel yönetiminin ihmaller zincirinin doğrudan etkili olduğu belirtildi.

"İşletme özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen" otel yönetiminin, yangın sistemlerini etkin şekilde çalıştırmadığı, görsel yönlendirmelerin yetersiz olduğu ve bu eksikliklerin olayın yayılması ve can kayıplarının artmasında doğrudan etkili olduğu vurgulandı.

'ENGELLENEBİLİRDİ'

İddianamede çarpıcı ifadelere de yer verildi. Yangının "öngörülebilir" olduğu, basit güvenlik önlemleriyle engellenebileceği ve bu kadar can kaybının önlenebileceği belirtildi. "İhmaller zinciri" vurgusuyla sorumluların asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

KAMU KURUMLARI DETAYI

Sadece otel yönetimi değil, kamu kurumları da savcılığın radarında. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ilgili birimlerin de denetim görevlerini yeterince yerine getirmediği ifade edildi.

Kaynak: ANKA