Kadına Şiddetin Engellenmesine de Engel! KADES İhbarına Gelen Polisi Bıçakladı

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İzmir’in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2063 Sokak’ta, 27 Haziran 2025 günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, kadına şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkutucu bir saldırıyla karşılaştı. KADES üzerinden gelen ihbar doğrultusunda S.Ö.’nün (36) evine ulaşan polisler, kapıyı çaldı. Kapıyı açan S.Ö., elindeki bıçakla polis memuru M.U.’yu bacağından yaraladı. Saldırgan, diğer polisler tarafından tabancayla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru M.U.’yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, saldırgan S.Ö.’yü ise İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRGANIN SUÇ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, S.Ö.’nün 12 suç kaydına sahip olduğu ve aile içi şiddet suçundan cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, 20 Haziran 2025 tarihinde tahliye edildiği ve olay anında alkollü olduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından S.Ö.’nün gözaltına alınacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA