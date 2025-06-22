Önce Hakaret Sonra Şiddet! Başörtülü Kadına Çocuğunun Yanında İğrenç Saldırı

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Skandal olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki kızı ile belediye otobüsüne binen başörtülü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

'DEFOLUN BU ÜLKEDEN'

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin bu ülkeden. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, başörtülü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Denizli Valiliğinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişi hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacağı, şahıs hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak olayın yakın takipçisi olacağı bildirildi.

Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunup, olayın yakın takipçisi olacağız."

Kaynak: İHA